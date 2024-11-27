Сокіл Київ – Дніпро Херсон: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У середу, 27 листопада, відбудеться матч чемпіонату України, в якому київський Сокіл прийматиме херсонський Дніпро.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Федерацією хокею України, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 12:30 за київським часом.

Нагадаємо, Сокіл провів 8 матчів та наразі посідає 2 сходинку, маючи в активі 16 очок. Київ Кепіталз набрав на 1 очко менше, але має гру в запасі.

Для Дніпра це буде 8 гра в чемпіонаті. Клуб здобув лише 3 бали, обігравши Крижинку. Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 17 очок за 7 поєдинків.