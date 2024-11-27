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Шторм – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 11:35
Шторм – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз

У середу, 27 листопада, відбудеться матч чемпіонату України, в якому одеський Шторм прийматиме столичний Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Федерацією хокею України, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 12:30 за київським часом.

Нагадаємо, Шторм зараз є лідером чемпіонату. Одеський клуб за 7 матчів набрав 17 очок. Кепіталз розташувався на третій сходинці – 15 очок. Матч першого кола завершився перемогою Шторма з рахунком 3:2.

Сьогодні також відбудеться поєдинок між Соколом та херсонський Дніпром.

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