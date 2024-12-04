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Крижинка – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Руслан Травкін — 4 грудня 2024, 11:39
Крижинка – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз

У середу, 4 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому новачок турніру Крижинка прийматиме Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану "Kyiv Capitals", в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Столичний клуб проводить чудовий сезон, набравши за 9 матчів 20 очок, що дозволяє посідати друге місце.

Крижинка – головний аутсайдер турніру. Команда програла всі 7 матчів із загальною різницею шайб 7:66.

Сьогодні також відбудеться матч між лідером чемпіонату одеським Штормом та чемпіоном Соколом.

LIVE трансляція Київ Кепіталз Пряма трансляція ХК Крижинка

Київ Кепіталз

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