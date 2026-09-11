Київ Кепіталз впевнено здолав Ригу на старті регулярного чемпіонату Балтійської ліги

У п'ятницю, 11 вересня, Київ Кепіталз здобув впевнену перемогу над ХС Рига у межах старту регулярного чемпіонату Балтійської ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

Українська команда методично вражала ворота суперника у кожному періоді. Першим відзначився закинутою шайбою Ілля Коренчук, який зумів скористатися більшістю, а потім справу завершили латвійські нападники Кевін Страднієкс та Дейвідс Сарканіс.

Балтійська ліга

11 вересня

ХС Рига – Київ Кепіталз 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 09:18 Коренчук, 0:2 – 28:07 Страднієкс, 0:3 – 54:56 Сарканіс.

Нагадаємо, що Київ-Кепіталз за підсумками минулої кампанії дійшов півфіналу плейоф ліги, де поступився Мого у шестиматчевій серії (2:4).

Напередодні київський колектив зазнав поразки від шотландської команди Данді Старз у товариському поєдинку (3:6).