Київ Кепіталз впевнено здолав Ригу на старті регулярного чемпіонату Балтійської ліги
У п'ятницю, 11 вересня, Київ Кепіталз здобув впевнену перемогу над ХС Рига у межах старту регулярного чемпіонату Балтійської ліги.
Зустріч завершилася із рахунком 3:0.
Українська команда методично вражала ворота суперника у кожному періоді. Першим відзначився закинутою шайбою Ілля Коренчук, який зумів скористатися більшістю, а потім справу завершили латвійські нападники Кевін Страднієкс та Дейвідс Сарканіс.
Балтійська ліга
11 вересня
ХС Рига – Київ Кепіталз 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайби: 0:1 – 09:18 Коренчук, 0:2 – 28:07 Страднієкс, 0:3 – 54:56 Сарканіс.
Нагадаємо, що Київ-Кепіталз за підсумками минулої кампанії дійшов півфіналу плейоф ліги, де поступився Мого у шестиматчевій серії (2:4).
Напередодні київський колектив зазнав поразки від шотландської команди Данді Старз у товариському поєдинку (3:6).