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Київ Кепіталз впевнено здолав Ригу на старті регулярного чемпіонату Балтійської ліги

Микола Літвінов — 11 вересня 2026, 21:50
Київ Кепіталз впевнено здолав Ригу на старті регулярного чемпіонату Балтійської ліги
Київ-Кепіталз

У п'ятницю, 11 вересня, Київ Кепіталз здобув впевнену перемогу над ХС Рига у межах старту регулярного чемпіонату Балтійської ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

Українська команда методично вражала ворота суперника у кожному періоді. Першим відзначився закинутою шайбою Ілля Коренчук, який зумів скористатися більшістю, а потім справу завершили латвійські нападники Кевін Страднієкс та Дейвідс Сарканіс.

Балтійська ліга
11 вересня

ХС Рига – Київ Кепіталз 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 09:18 Коренчук, 0:2 – 28:07 Страднієкс, 0:3 – 54:56 Сарканіс.

Нагадаємо, що Київ-Кепіталз за підсумками минулої кампанії дійшов півфіналу плейоф ліги, де поступився Мого у шестиматчевій серії (2:4).

Напередодні київський колектив зазнав поразки від шотландської команди Данді Старз у товариському поєдинку (3:6).

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

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