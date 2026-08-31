Київ Кепіталз зазнав поразки від шотландської команди у товариському поєдинку

Київ Кепіталз зазнав поразки від шотландської команди Данді Старз у товариському поєдинку.

Зустріч завершилася із рахунком 3:6.

Перший період Кепіталз завершив у більш-менш конкурентоспроможній боротьбі. Попри пропущені дві шайби на старті, кияни згодом зуміли оговтатися. Ковальчук розпечатав ворота суперника, а у підсумку перша третина завершилася із результатом 3:2 на користь шотландців.

Утім, у наступних періодах гравцям Кепіталз не вдалося взяти ситуацію під контроль, й гра завершилася поразкою 3:6 для столичного клубу України.

Варто зазначити, що Данді Старз виступає в елітному дивізіоні Великої Британії. У кампанії 25/26 цей шотландський колектив посів 9 місце у турнірній таблиці та не дійшов до стадії плейоф.

Товариський матч

30 серпня

Данді Старз – Київ Кепіталз 6:3

Нагадаємо, у минулому сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.

Нещодавно Кепіталз звинуватив київський Сокіл та низку інших команд у недотриманні контрактних умов.

Додамо, що київський клуб розпочне новий сезон у латвійському чемпіонаті 11 вересня матчем проти ХС Рига. Старт зустрічі запланований о 17:00 (за київським часом).