Київ Кепіталз зазнав поразки від шотландської команди у товариському поєдинку
Київ Кепіталз зазнав поразки від шотландської команди Данді Старз у товариському поєдинку.
Зустріч завершилася із рахунком 3:6.
Перший період Кепіталз завершив у більш-менш конкурентоспроможній боротьбі. Попри пропущені дві шайби на старті, кияни згодом зуміли оговтатися. Ковальчук розпечатав ворота суперника, а у підсумку перша третина завершилася із результатом 3:2 на користь шотландців.
Утім, у наступних періодах гравцям Кепіталз не вдалося взяти ситуацію під контроль, й гра завершилася поразкою 3:6 для столичного клубу України.
Варто зазначити, що Данді Старз виступає в елітному дивізіоні Великої Британії. У кампанії 25/26 цей шотландський колектив посів 9 місце у турнірній таблиці та не дійшов до стадії плейоф.
Данді Старз – Київ Кепіталз 6:3
Нагадаємо, у минулому сезоні в Балтійській лізі Київ Кепіталз дійшов до 1/2 фіналу плейоф, де програв латвійському Мого.
Нещодавно Кепіталз звинуватив київський Сокіл та низку інших команд у недотриманні контрактних умов.
Додамо, що київський клуб розпочне новий сезон у латвійському чемпіонаті 11 вересня матчем проти ХС Рига. Старт зустрічі запланований о 17:00 (за київським часом).