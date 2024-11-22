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Київ Кепіталз – Сокіл Київ: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Руслан Травкін — 22 листопада 2024, 11:14
Київ Кепіталз – Сокіл Київ: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 22 листопада, відбудеться матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз прийматиме чинного чемпіона Сокіл.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану столичним клубом, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Команди є претендентами на найвищі місця. Чемпіон України після невдалого старту за останні 4 гри здобув 3 перемоги. Тепер у Сокола 10 очок за 6 матчів і третє місце в таблиці.

Кепіталз йде сходинкою вище, набравши за таку ж кількість зустрічей 15 очок.

Лідером чемпіонату є одеський Шторм, в якого 17 балів за 6 поєдинків.

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