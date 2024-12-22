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Дніпро зійдеться зі Штормом: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Руслан Травкін — 22 грудня 2024, 07:40
Дніпро зійдеться зі Штормом: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
facebook.com/hockey.kherson

У неділю, 22 грудня, відбудеться матч чемпіонату України між херсонським Дніпром та одеським Штормом.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Херсонський клуб вважається андердогом, тому що за 13 матчів здобув лише 2 перемоги та йде передостаннім. Шторм за таку ж кількість матчів здобув 8 перемог (одну в овертаймі) та з 24 очками посідає четверте місце. 

На руку Дніпру зіграє той фактор, що Шторм буде грати другий матч за два дні – вчора одесити поступилися Київ Кепіталз.

Лідером чемпіонату є чинний чемпіон київським Сокіл, який набрав за 13 зустрічей 31 бал.

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