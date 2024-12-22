Дніпро зійдеться зі Штормом: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
facebook.com/hockey.kherson
У неділю, 22 грудня, відбудеться матч чемпіонату України між херсонським Дніпром та одеським Штормом.
Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.
Херсонський клуб вважається андердогом, тому що за 13 матчів здобув лише 2 перемоги та йде передостаннім. Шторм за таку ж кількість матчів здобув 8 перемог (одну в овертаймі) та з 24 очками посідає четверте місце.
На руку Дніпру зіграє той фактор, що Шторм буде грати другий матч за два дні – вчора одесити поступилися Київ Кепіталз.
Лідером чемпіонату є чинний чемпіон київським Сокіл, який набрав за 13 зустрічей 31 бал.