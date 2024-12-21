Київ Кепіталз у заключному матчі першої частини сезону чемпіонату переграв Шторм

У суботу, 21 грудня, відбудеться матч чемпіонату України з хокею між Київ Кепіталз та Штормом, який закрив першу частину сезону-2024/25.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь столичного клубу.

Завдяки цій перемозі Кепіталз зберегли за собою другу сходинку в турнірній таблиці, а одесити втратили можливість скинути з третього місця Кременчук, який вчора декласував Крижинку. В обох клубів до цього матчу було по 24 залікових бали.

Чемпіонат України з хокею

21 грудня

Київ Кепіталз – Шторм 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – 05:00 Койда, 2:0 – 10:28 Тищенко, 2:1 – 23:50 Кобильник, 2:2 – 27:31 Ратушний, 3:2 – 35:00 ?, 4:2 – 39:00 ?

Нагадаємо, 20 грудня чинний чемпіон першості Сокіл переграв херсонський Дніпро та продовжив свою переможну серії до 8-ми матчів поспіль.