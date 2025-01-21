Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Чергове протистояння Крижинки та Київ Кепіталз: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Олексій Погорелов — 21 січня 2025, 08:43
Чергове протистояння Крижинки та Київ Кепіталз: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Крижинка – Київ Кепіталз
Instagram Київ Кепіталз

У вівторок, 21 січня, відбудеться матч чемпіонату України з хокею між Крижинкою та Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Плеєр з відеотрансляцією буде вбудовано пізніше.

Команди зустрінуться вдруге за останні чотири дні. В попередньому матчі лідер чемпіонату закинув дев'ять шайб у ворота аутсайдера.

Київ Кепіталз може збільшити свій відрив від Сокола до 8 очок. Крижинка в свою чергу все ще залишається без перемог у цьому сезоні, програвши всі 17 матчів чемпіонату України.

Нагадаємо, що минулої ночі відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Україна Київ Кепіталз хокей Чемпіонат України з хокею ХК Крижинка

Україна

Визначилася пара коментаторів матчу Галатасарай – Динамо у Лізі Європи
Українські фристайлісти здобули два "срібла" на Універсіаді-2025
Гутцайт: Я не знав, що Ковтун планує змінити громадянство
Брикіна показала четвертий результат на старті сезону Кубку світу з лижної акробатики
На Україну – без Доменіко: Бельгія звільнила Тедеско з посади головного тренера

Останні новини