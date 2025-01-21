Чергове протистояння Крижинки та Київ Кепіталз: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У вівторок, 21 січня, відбудеться матч чемпіонату України з хокею між Крижинкою та Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Плеєр з відеотрансляцією буде вбудовано пізніше.

Команди зустрінуться вдруге за останні чотири дні. В попередньому матчі лідер чемпіонату закинув дев'ять шайб у ворота аутсайдера.

Київ Кепіталз може збільшити свій відрив від Сокола до 8 очок. Крижинка в свою чергу все ще залишається без перемог у цьому сезоні, програвши всі 17 матчів чемпіонату України.

Нагадаємо, що минулої ночі відбулися матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.