Київ Кепіталз розгромив Крижинку в чемпіонаті України

У суботу, 18 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз завдав розгромної поразки Крижинці.

Зустріч завершилася з рахунком 9:0.

Після цієї перемоги "столичні" ще краще закріпили своє лідерство у турнірній таблиці (41 бал). Водночас Крижинка продовжує йти останньою, не здобувши жодної перемоги за 17 зіграних матчів.

Чемпіонат України з хокею

18 січня

Київ Кепіталз – Крижинка 9:0 (1:0, 4:0, 4:0)

Шайби: 1:0 – 13:47 Дворник, 2:0 – 24:37 Черненко, 3:0 – 34:37 Карпенко, 4:0 – 36:09 Секірко, 5:0 – 38:05 Карпенко, 6:0 – 41:02 Койда, 7:0 – 46:53 Тищенко, 8:0 – 48:18 Валькун, 9:0 – 55:24 Панченко

Нагадаємо, 16 січня, над Крижинкою вдруге за три дні познущався херсонський Дніпро.