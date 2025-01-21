Сент-Луїс у серії булітів переграв Вегас, овертайм між Чикаго та Кароліною в матчі НХЛ

Регулярний сезон Національної хокейної ліги продовжився ввечері 20 січня.

Бостон у першому матчі вечора зміг зробити камбек у грі проти Сан-Хосе, закинувши чотири шайби у третьому періоді.

Міннесота на виїзді обіграла Колорадо, а Сіетл та Баффало провели найрезультативніший поєдинок дня, закинувши 10 шайб на двох.

Сент-Луїс у серії післяматчевих булітів вирвав перемогу над Вегасом, Айлендерс перемогли Коламбус, а Торонто здолав Тампа-Бей.

Кароліна в овертаймі дотиснула Чикаго, у той час як Юта та Піттсбург не мали проблем з Вінніпегом та Лос-Анджелесом відповідно.

НХЛ – регулярний сезон

20-21 січня

Бостон – Сан-Хосе 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)

Колорадо – Міннесота 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Сіетл – Баффало 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Вегас – Сент-Луїс 4:5 (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, за булітами – 1:2)

Айлендерс – Коламбус 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Торонто – Тампа-Бей 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Чикаго – Кароліна 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Юта – Вінніпег 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Лос-Анджелес – Піттсбург 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Нагадаємо, що вчора збірна України в овертаймі сенсаційно здолала Чехію та вийшла у півфінал Універсіади.