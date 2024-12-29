Дніпро – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У неділю, 29 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому херсонський Дніпро прийме Київ Кепіталз.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що Київ Кепіталз веде боротьбу за найвищі місця. Наразі столичний клуб посідає другу сходинку, маючи в активі 35 очок за 15 матчів.

Дніпро показує не найкращі результати. Клуб із міста Херсон має лише дві перемоги за 15 поєдинків і йде на передостанньому місці.

Лідером є Сокіл. Чинний чемпіон набрав 36 балів за 16 зустрічей. Вчора кияни зазнали поразки від Кременчука.