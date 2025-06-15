37-річний форвард Флориди завдяки дублю у ворота Едмонтона оновив кілька історичних досягнень Кубку Стенлі
37-річний Бред Маршанд продовжує сяяти у фінальній серії Кубку Стенлі сезону-2024/25. Зірка Флориди оформив дубль у ворота Едмонтона.
Це дозволило йому оновити кілька вражаючих показників в історії фінальній серії. Про це повідомляє пресслужба НХЛ та різні аналітичні портали.
У фіналах Кубка Стенлі канадець закинув загалом 13 шайб у 25 іграх за Бостон та Пантерз. Він вийшов на чисте 17-е місце в історії з голів у фінальних серіях Кубка Стенлі в епоху НХЛ (з сезону 1917/18).
П'ятнадцяте місце ділять Ярі Куррі (15 шайб за 36 матчів) та Дік Дафф (15 шайб за 47 матчів). Рекордсменом в історії ліги є Морріс Рішар – 34 шайби за 58 виходів на лід у фіналах.
У серії проти Едмонтона Бред відзначився 6 разів. Це найкращий результат для вирішальних серій за останні 37 років – у фіналі Кубка Стенлі-1988 форвард Едмонтона Еса Тікканен закинув 6 шайб у 5 іграх.
П'ять голів він закинув саме на майданчику суперника, що є найкращим результатом в історії фіналів Кубку Стенлі.
Маршанд – лідер за закинутими шайбами (13) у фіналах НХЛ серед діючих гравців. На другому місці йде нападник Ойлерз Корі Перрі (11).
Також він є першим гравцем в історії Кубку Стенлі, який закидав по 5 шайб у фінальній серії за дві різні команди. У сезоні-2010/11 йому вдалося це у складі Бостон Брюїнз. "Ведмеді" тоді завоювали трофей.
Сама гра завершилася перемогою Флориди з рахунком 5:2. Уже в наступному матчі "пантери" можуть стати чемпіонами НХЛ вдруге поспіль.