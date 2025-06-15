37-річний форвард Флориди завдяки дублю у ворота Едмонтона оновив кілька історичних досягнень Кубку Стенлі

37-річний Бред Маршанд продовжує сяяти у фінальній серії Кубку Стенлі сезону-2024/25. Зірка Флориди оформив дубль у ворота Едмонтона.

Це дозволило йому оновити кілька вражаючих показників в історії фінальній серії. Про це повідомляє пресслужба НХЛ та різні аналітичні портали.

У фіналах Кубка Стенлі канадець закинув загалом 13 шайб у 25 іграх за Бостон та Пантерз. Він вийшов на чисте 17-е місце в історії з голів у фінальних серіях Кубка Стенлі в епоху НХЛ (з сезону 1917/18).

П'ятнадцяте місце ділять Ярі Куррі (15 шайб за 36 матчів) та Дік Дафф (15 шайб за 47 матчів). Рекордсменом в історії ліги є Морріс Рішар – 34 шайби за 58 виходів на лід у фіналах.

У серії проти Едмонтона Бред відзначився 6 разів. Це найкращий результат для вирішальних серій за останні 37 років – у фіналі Кубка Стенлі-1988 форвард Едмонтона Еса Тікканен закинув 6 шайб у 5 іграх.

П'ять голів він закинув саме на майданчику суперника, що є найкращим результатом в історії фіналів Кубку Стенлі.

Brad Marchand ...



🔺Leads all active players in Stanley Cup Final goals (13)

🔺First player to score 6 goals in a Cup Final series since 1988

🔺First player to score 5+ goals in a Cup Final for two different teams

🔺Most road goals in a Cup Final series (5)

🔺10 goals in 22… pic.twitter.com/Nkh3vgyztb — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 15, 2025

Маршанд – лідер за закинутими шайбами (13) у фіналах НХЛ серед діючих гравців. На другому місці йде нападник Ойлерз Корі Перрі (11).

Brad Marchand:



5 goals in 2011 Stanley Cup Final with Bruins

5 goals in 2025 Stanley Cup Final with @FlaPanthers



He's the first player in NHL history to score 5+ goals in a single Stanley Cup Final with 2 different teams. pic.twitter.com/fDrgeKhLv5 — OptaSTATS (@OptaSTATS) June 15, 2025

Також він є першим гравцем в історії Кубку Стенлі, який закидав по 5 шайб у фінальній серії за дві різні команди. У сезоні-2010/11 йому вдалося це у складі Бостон Брюїнз. "Ведмеді" тоді завоювали трофей.

Сама гра завершилася перемогою Флориди з рахунком 5:2. Уже в наступному матчі "пантери" можуть стати чемпіонами НХЛ вдруге поспіль.