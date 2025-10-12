Одеське дербі порадувало 7 голами: Одещина здобула першу в історії перемогу в чемпіонаті України
У неділю, 12 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому зійшлися дві одеські команди – Шторм та Одещина.
Зустріч завершилася перемогою Одещини з рахунком 4:3.
Зауважимо, що ключовим став перший період, який команда завершила з перевагою в одну шайбу. Наступні два періоди були нічийними (обидва рази 1:1).
Для Одещини ця перемога стала першою в чемпіонаті за всю історію. Нагадаємо, у матчі-відкритті нового сезону чемпіон України Кременчук вдома обіграв Одещину.
Чемпіонат України з хокею
2-й тур, 12 жовтня
Одещина – Шторм Одеса 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Шайби: 1:0 – Шевченко (Дворник), 06:49, 1:1 – Мосюк (Куцевич), 14:57, 2:1 – Бабинець, 16:07, 2:2 – Мосюк (Стоцький), 27:04, 3:2 – Ханін (Бабинець, Мурин), 30:54, 4:2 – Бабинець (Дворник, більш.), 45:24, 4:3 – Стецюра (Сидоренко), 58:58
Нагадаємо, напередодні Кременчук розгромив Крижинку Кепіталз у першому матчі другого туру чемпіонату України.