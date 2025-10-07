Кременчук розпочав сезон з перемоги над Одещиною

Кременчук у першому матчі сезону в чемпіонаті України сезону-2025/26 вдома обіграв Одещину.

Поєдинок завершився з рахунком 7:1.

Хеттриком відзначився Владислав Брага, дубль в активі Євгенія Абаджяна.

Чемпіонат України

1 тур, 7 жовтня

Кременчук – Одещина 7:1 (1:1, 5:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Абаджян (Попережай), 04:39, 1:1 – Дворник (Кльонов), 13:39, 2:1 – Геворкян, 21:57, 3:1 – Брага (Абаджян), 28:30, 4:1 – Абаджян (Середницький), 31:08, 5:1 – Середницький (Матусевич, Абаджян), 37:01, 6:1 – Брага (Попережай), 37:28, 7:1 – Брага, 55:28

Напередодні Федерація хокею України визначила склад учасників та дату початку нового сезону чемпіонату України.

Нагадаємо, перед стартом чемпіонату України відбувся розіграш Кубку України, де другий трофей в історії здобув Кременчук.