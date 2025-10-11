Кременчук розгромив Крижинку Кепіталз в чемпіонаті України

У суботу, 11 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук розгромив Крижинку Кепіталз.

Зустріч завершилася з рахунком 6:1.

У поточному сезоні Крижинка є фарм-клубом Київ Кепіталз, представляючи киян у чемпіонаті України. Основний склад віцечемпіонів минулого кампанії нині грає у Балтійській лізі.

Для Кременчука ця перемога стала другою поспіль. Нагадаємо, у матчі-відкритті нового сезону чемпіон України вдома обіграв Одещину.

Чемпіонат України з хокею

2-й тур, 11 жовтня

Кременчук – Крижинка Кепіталз 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Середницький, Мироненко), 07:38, 2:0 – Середницький (Андрющенко), 09:38, 3:0 – Мироненко (Целогородцев), 14:13, 4:0 – Мироненко (Целогородцев), 16:21, 4:1 – Панченко (Черненко, Лєсніков, менш.), 34:39, 5:1 – Крівошапкін (Матусевич, Небоян), 53:06, 6:1 – Дука (Геворкян, Безуглий)

Нагадаємо, 9 жовтня Сокіл здобув вольову перемогу над одеським Штормом.