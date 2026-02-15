Одещина здобула мінімальну перемогу над Крижинкою в чемпіонаті України

У неділю, 15 лютого, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Одещина переграла Крижинку.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Єдина шайба в активі 36-річного нападника Сергія Бабинця наприкінці другого періоду.

Зазначимо, що перед початком поєдинку команда-господарка провела акцію підтримки Владислава Гераскевича – піднявши догори свої шоломи.

Одещина перервала серію з трьох поспіль поразок у чемпіонаті, здобувши свою 8 перемогу в поточному сезоні. Одеський колектив продовжує перебувати на четвертій сходинці турнірної таблиці з 26 очками, Крижинка йде останньою з 10 балами.

Чемпіонат України з хокею

15 лютого

Одещина – Крижинка 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 15:39 Бабинець

Напередодні Крижинка пропустила 12 шайб від Кременчука, а Шторм обіграв Одещину, здобувши свою другу поспіль перемогу за 2 дні.