Одещина дотиснула Крижинку в заключному матчі регулярного чемпіонату України
ФХУ
У середу, 4 березня, відбувся заключний матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Одещина перемогла Крижинку.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Перші дві третини пройшли за нічийного рахунку 0:0, а в заключному періоді сильнішими виявилися дебютанти першості.
Зазначимо, що поєдинок розпочався із суттєвою затримкою через тривалу повітряну тривогу.
Чемпіонат України з хокею
4 березня
Одещина – Крижинка 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Шайби: 1:0 – 48:12 Сидоренко, 1:1 – 52:03 Архипенко, 3:1 – 56:34 Бабинець
Як відомо, визначилися всі півфіналісти плейоф чемпіонату України.