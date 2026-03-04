Одещина дотиснула Крижинку в заключному матчі регулярного чемпіонату України

У середу, 4 березня, відбувся заключний матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Одещина перемогла Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Перші дві третини пройшли за нічийного рахунку 0:0, а в заключному періоді сильнішими виявилися дебютанти першості.

Зазначимо, що поєдинок розпочався із суттєвою затримкою через тривалу повітряну тривогу.

Чемпіонат України з хокею

4 березня

Одещина – Крижинка 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 48:12 Сидоренко, 1:1 – 52:03 Архипенко, 3:1 – 56:34 Бабинець

Як відомо, визначилися всі півфіналісти плейоф чемпіонату України.