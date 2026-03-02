ФХУ перенесла на іншу дату матч чемпіонату між Одещиню та Крижинкою

Федерація хокею України перенесла матч чемпіонату з хокею між Одещиною і Крижинкою, який мав відбутися 3 березня, на день пізніше.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

Причини такого рішення наразі невідомі. Команди зіграють між собою 4 березня, початок запланований на 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що сьогодні Крижинка розгромно поступилася Соколу, а Одещина перемогла Шторм. В обох поєдинках команди на двох закинули по 16 шайб.

Наразі одноосібним лідером першості є Сокіл, який має у своєму активі 74 залікових бали, другим з 56-ма очками йде чинний чемпіон минулого сезону – Кременчук.