Крижинка з непристойним рахунком програла Кременчуку в чемпіонаті України

У п'ятницю, 13 лютого, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук розгромив Крижинку-Кепіталз.

Зустріч завершилася з рахунком 12:1.

Ще у першому періоді чинні чемпіони забезпечили собі комфортну перевагу, закинувши 4 шайби, а у другій 20-хвилинці довели рахунок до непристойного. Лише у заключній третині Крижинка нарешті змогла відзначитися голом, втім, у відповідь пропустила ще тричі, зазнавши розгромної поразки.

Завдяки перемозі полтавський клуб набрав 53 очки, однак залишився другим в турнірній таблиці, відстаючи на 3 залікових бали від лідируючого Сокола.

Чемпіонат України з хокею

13 лютого

Кременчук – Крижинка 12:1 (4:0, 5:0, 3:1)

Шайби: 1:0 – 4:06 Андрющенко, 2:0 – 4:54 Андрющенко, 3:0 – 14:09 Брага, 4:0 – 16:00 Матусевич, 5:0 – 20:20 Гаворкян, 6:0 – 22:54 Абаджян, 7:0 – 26:29 Андрющенко, 8:0 – 35:43 Андрющенко, 9:0 – 35:55 Андрющенко, 9:1 – 44:41 Древаль, 10:1 – 45:13 Брага, 11:1 – 49:55 Попережай, 12:1 – 57:44 Кривошапкін

Напередодні Шторм обіграв Одещину, здобувши свою другу поспіль перемогу за 2 дні.