Сокіл розгромив Крижинку в чемпіонаті України, закинувши у ворота суперника 14 шайб

У понеділок, 2 березня, відбувся ще один матч чемпіонату України з хокею, у якому Сокіл розгромив Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 14:2.

Якщо у першому періоді аутсайдер першості ще протримався, пропустивши лише двічі, то у наступних посипався, давши супернику закинути ще 12 шайб.

Завдяки цій перемозі, яка стала вже 13-ю поспіль доя Сокола, команда ще більше наростила відрив від другого місця (74 очки), на якому наразі перебуває Кременчук (56). Зазначимо, що вчора команди зіграли між собою очний поєдинок, де знову сильнішими виявилися хокеїсти київського клубу.

Чемпіонат України з хокею

2 березня

Крижинка – Сокіл 2:14 (0:2, 1:5, 1:7)

Шайби: 0:1 – 6:29 Крикля, 0:2 – 18:49 Янішевський, 0:3 – 26:27 Чердак, 1:3 – 27:23 Колінько, 1:4 – 27:37 Тищенко, 1:5 – 28:21 Жеребко, 1:6 – 30:29 Горлушко, 1:7 – 39:00 Кальсін, 1:8 – 41:16 Тимченко, 1:9 – 41:34 Жеребко, 1:10 – 41:55 Чердак, 1:11 – 42:12 Ратушний, 1:12 – 42:46 Захаров, 2:12 – 43:54 Черненко, 2:13 – 48:19 Тищенко, 2:14 – 55:03 Захаров

Як відомо, сьогодні також відбувся ще один матч чемпіонату України, в якому Одещина у неймовірній "перестрілці" із 16-ма шайбами переграла Шторм.