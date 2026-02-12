Шторм вдруге поспіль переграв Одещину в чемпіонаті України

У четвер, 12 лютого, Шторм Одеса здобув другу поспіль перемогу в одеському дербі над Одещиною у межах чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Шторм впевнено розпочав гру з ранньої шайби Криклі. У другому періоді команди обмінялися голами Ревуки та Скрипника, що зберегло хитку інтригу до заключної 20-хвилинки.

Остаточну крапку в матчі поставив Куцевич, який у кінцівці гри вразив ворота противника, дозволивши Шторму закріпитися на третій сходинці турнірної таблиці, а Одещині зупинитися на четверті позиції.

Чемпіонат України з хокею

12 лютого

Шторм – Одещина 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 01:25 Крикля, 2:0 – 26:26 Ревука, 2:1 – 27:44 Скрипник, 3:1 – 55:22 Куцевич

Нагадаємо, що у минулому простоянні цих команд, яке відбулося вчора, 11 лютого, Шторм Одеса переміг з рахунком 4:3.