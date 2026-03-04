Сокіл виграв регулярний чемпіонат України: визначилися пари плейоф

Визначилися всі пари плейоф чемпіонату України з хокею.

Так, переможцем регулярки став столичний Сокіл, який величезним відривом (74 очки) обійшов чинного чемпіона минулого сезону ХК Кременчук (59 залікових балів).

Як відомо, в останньому турі Кременчук розгромив Шторм, водночас Одещина та Крижинка, які розпочали свій поєдинок із суттєвою затримкою через тривалу повітряну тривогу, вже ніяк не вплинуть на підсумковий розподіл в турнірній таблиці, адже столична команда вже не підніметься вище 5-го місця навіть у разі перемоги, а дебютант першості вже не втратить третю сходинку.

Таким чином, 3-те та 4-те місця достроково посіли Одещина та Шторм.

Так, у півфінальній серії між собою зіграють Сокіл – Шторм та Кременчук – Одещина. Перші матчі відбудуться вже 9 березня.

Як відомо, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому поступився ХК Рига.