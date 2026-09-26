Одещина переграла Дніпро у першому матчі сезону-2026/27

У суботу, 26 вересня, відбувся стартовий матч сезону-2026/27 чемпіонату України з хокею, в якому Одещина переграла херсонський Дніпро.

Зустріч завершилась з рахунком 5:4.

На 7 хвилині першого періоду Одещина вийшла вперед. Валентин Мурин став автором першої закинутої шайби в сезоні.

За хвилину перевагу одеситів подвоїв Анатолій Ревука, а згодом Ілля Щербак довів рахунок до розгромного. У другому періоді Щербак оформив дубль, ще одну шайбу в свій актив записав Дмитро Кобильник.

Дніпро зміг відповісти на це влучними кидками Владислава Куцевича та Олександра Журенка. А у третьому періоді скоротив відставання до мінімуму, але все ж поступився у зустрічі.

Чемпіонат України з хокею

1 тур, 26 вересня

Одещина – Дніпро (Херсон) 5:2 (3:0, 2:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – Мурин (Кобильник, Целогородцев), 07:16, 2:0 – Ревука (Дворник, Мосюк, більш.), 08:24, 3:0 – Щербак (Пойманов, Мосюк, більш.), 13:02, 4:0 – Щербак (Мосюк, Абдуллаєв), 21:34, 5:0 – Кобильник (Ханін, Абдуллаєв), 28:35, 5:1 – Куцевич (Кучер, більш.), 34:24, 5:2 – Журенко (Куцевич, Бондаренко, більш.), 35:35, 5:3 – Куцевич (Деркач, Бондаренко, більш.), 48:49, 5:4 – Журенко (Куцевич, Бондаренко), 52:46

Нагадаємо, напередодні Сокіл став володарем Кубку України 2026 року з хокею. У драматичному фіналі кияни здобули перемогу з рахунком 6:5 над Кременчуком.