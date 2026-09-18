Визначився другий фіналіст Кубку України

У п'ятницю, 18 вересня, відбувся матч Кубку України з хокею, у якому Кременчук переграв Одещину та став другим фіналістом турніру.

Зустріч завершилася з рахунком 7:4.

У першому періоді Кременчук закинув у ворота суперника двічі, на що той нічим не відповів. Найцікавішою стала друга 20-хвилинка: команди на двох закинули 8 шайб, Одещина двічі скорочувала відставання до одного голу, але у підсумку пішла на перерву з різницею -4.

У заключному відрізку гри команди знову продемонстрували багато боротьби, але цього разу без закинутих шайб.

Кубок України з хокею

18 вересня

Одещина – Кременчук 3:7 (0:2, 3:5, 0:0)

Шайби: 0:1 - Брага (Поліщук, Абаджян, більш.), 08:12, 0:2 - Попережай (Абаджян), 17:12, 0:3 - Геворкян (Кругляков, Крівошапкін, більш.), 20:44, 1:3 - Пойманов (Крикля, Абдуллаєв, більш.), 24:37, 2:3 - Абдуллаєв (Пойманов, більш.), 25:59, 2:4 - Кругляков (Крівошапкін, більш.), 31:15, 3:4 - Дворецький (Целогородцев), 35:30, 3:5 - Кругляков (Крівошапкін, більш.), 37:18, 3:6 - Піддубний (Бондарь, Поліщук), 37:40, 3:7 - Материкін (Крівошапкін), 39:07, 4:7 - Ревука (Дворник, більш.), 59:07

У фіналі Кременчук зіграє проти чинного володаря трофею – Сокола, який двічі переграв Шершнів. Матч відбудеться 19 вересня, початок – о 12:00.