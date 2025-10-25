Одещина обіграла Крижинку в матчі чемпіонату України
У суботу, 25 жовтня, відбувся матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею. Новачок турніру, Одещина, здобув перемогу 3:0 над Крижинкою.
Цей успіх дозволив Одещині набрати 8 очок і очолити турніру таблицю чемпіонату, випередивши Шторм, Сокіл і Кременчук, у яких по 7 очок. Останні двоє зіграють між собою в неділю, 26 жовтня.
Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон
25 жовтня
Одещина – Крижинка 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Шайби: 1:0 – 03:53 Дуюн (Ханін, Сеник), 2:0 – 07:56 Шевченко (Бабинець, Дворник), 3:0 – 45:48 Бехтольд (Шевченко, Кобиков)
Це був уже другий матч між Одещиною та Крижинкою в поточному сезоні. Перший одесити виграли в серії булітів.
Нагадаємо, що раніше матч Крижинка – Сокіл перенесли через відсутність електроенергії на арені.