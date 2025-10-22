Матч Крижинка – Сокіл перенесли через відсутність електроенергії на арені

Матч чемпіонату України з хокею між Крижинкою та Соколом перенесли через відсутність електроенергії на арені "Шалетт" у Києві.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Наразі світло відсутнє внаслідок російського комбінованого удару по Україні в ніч з 21 на 22 жовтня. Нова дата матчу, який мав розпочатися о 17:30, стане відома пізніше.

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла.

Раніше стало відомо, що через падіння дрона "шахед" було пошкоджене тренувальне поле, що розташоване на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. На цьому полі тренувалися гравці академій Полісся та Металіста 1925.