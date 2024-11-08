Флері піднявся на третє місце за зіграними матчами в НХЛ серед воротарів

Голкіпер Міннесоти Марк-Андре Флері вийшов на третє місце в Національній хокейній лізі за зіграними матчами серед воротарів.

Про це повідомила пресслужба його клубу.

39-річний Марк-Андре відіграв гру проти Сан-Хосе, яка стала для нього 1029 за кар'єру. Стільки ж провів і легендарний Патрік Руа. У Флері кращі показники за перемогами та шатаутами.

Лідером є Мартін Бродер. Він зіграв 1226 поєдинків. На другому місці розташувався Роберто Люонго, який провів 1044 гри, тому Флері може обійти його ще цього сезону.

#mnwild goaltender Marc-Andre Fleury is playing in the 1,029th game of his NHL career tonight in San Jose, tying Patrick Roy for third-most in NHL history among goaltenders.



Brodeur - 1,266 GP

Luongo - 1,044 GP

Fleury - 1,029 GP

Roy - 1,029 GP pic.twitter.com/ek0MfvUe2q — Minnesota Wild PR (@mnwildPR) November 8, 2024

Флері був обраний на драфі-2003 Піттсбургом під №1. За Пінгвінз він грав до 2017 року. Потім виступав за Вегас та Чикаго, аж поки весною 2022 року не приєднався до Міннесоти.