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Флері піднявся на третє місце за зіграними матчами в НХЛ серед воротарів

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 12:20
Флері піднявся на третє місце за зіграними матчами в НХЛ серед воротарів
Скріншот

Голкіпер Міннесоти Марк-Андре Флері вийшов на третє місце в Національній хокейній лізі за зіграними матчами серед воротарів.

Про це повідомила пресслужба його клубу.

39-річний Марк-Андре відіграв гру проти Сан-Хосе, яка стала для нього 1029 за кар'єру. Стільки ж провів і легендарний Патрік Руа. У Флері кращі показники за перемогами та шатаутами.

Лідером є Мартін Бродер. Він зіграв 1226 поєдинків. На другому місці розташувався Роберто Люонго, який провів 1044 гри, тому Флері може обійти його ще цього сезону.

Флері був обраний на драфі-2003 Піттсбургом під №1. За Пінгвінз він грав до 2017 року. Потім виступав за Вегас та Чикаго, аж поки весною 2022 року не приєднався до Міннесоти.

НХЛ хокей Марк-Андре Флері

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