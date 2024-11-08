Баффало закинув 6 шайб Рейнджерс, Флорида розгромила Нешвілл у регулярному сезоні НХЛ

У ніч із 7 на 8 листопада відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Флорида здолала Нешвілл, закинувши аутсайдеру НХЛ 6 шайб. Стільки ж пропустив і Нью-Йорк Рейнджерс у грі з Баффало.

Бостон потроху піднімається в таблиці. Брюїз в овертаймі дотисли Калгарі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

8 листопада

Флорида – Нешвілл – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Нью-Джерсі – Монреаль – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Рейнджерс – Баффало – 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Оттава – Айлендерс – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Бостон – Калгарі – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Кароліна – Піттсбург – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Тампа-Бей - Філадельфія - 1:2 (1:0, 0:2, 0:1, 0:1)

Вінніпег – Колорадо – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Сент-Луїс – Юта – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Даллас – Чикаго – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Сан-Хосе – Міннесота – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокейної асоціації (IIHF) хоче запропонувати впровадити новий формат хокею 3x3 на зимових Олімпійських іграх-2030, які пройдуть в Ліоні.