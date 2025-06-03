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Віцечемпіон України продовжив контракт із лідером захисту

Руслан Травкін — 3 червня 2025, 11:13
Віцечемпіон України продовжив контракт із лідером захисту
Нікіта Лєсніков
ХК Київ Кепіталз

Хокейний клуб Київ Кепіталз оголосив про продовження співпраці з Нікітою Лєсніковим.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Деталі угоди не повідомляються. Ймовірно, контракт підписаний на сезон-2025/26.

Минулого сезону 25-річний Лєсніков у регулярному чемпіонаті набрав 16 очок (8 + 8) за 25 матчів. У плейоф гравець закинув 1 шайбу і віддав 2 результативні передачі в 11 зустрічах.

Протягом кар'єри Лєсніков грав за Білий Барс та Дніпро (Херсон).

Нагадаємо, на початку травня столичний клуб продовжив контракти з Сергієм Черненком та Владиславом Луговим. Трохи згодом клуб і досвідчений Євген Секірко також домовилися про продовження співпраці.

Київ Кепіталз у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.

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