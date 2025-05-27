Київ Кепіталз продовжив контракт із досвідченим хокеїстом
Євген Секірко
Віцечемпіон України з хокею Київ Кепіталз оголосив про продовження співпраці з Євгеном Секірко.
Про це повідомила пресслужба команди.
33-річний нападник продовжив контракт на рік. Минулого сезону він набрав 11 очок (4 шайби + 7 передач) за 33 поєдинки.
Секірко розпочинав кар'єру в ХК Могильов (Білорусь). У 2008 році перейшов до київського Сокола.
Також виступав за Харківські Акули, Білий Барс, Дженералз, Кривбас та Харківські Берсерки.
Нагадаємо, воротар збірної України Богдан Дяченко став гравцем польської Полонії Битом.