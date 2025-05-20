Срібний призер чемпіонату України продовжив контракти з двома захисниками

Фіналіст минулого чемпіонату України Київ Кепіталз оголосив про продовження контрактів з двома хокеїстами.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Срібні призери-2024/25 підписали на наступний сезон двох захисників: 31-річного Валентина Сірченка та 19-річного Тимура Лапка.

Для вихованця херсонської школи хокею Валентина Сірченка майбутній сезон буде третім у формі Кепіталз. У минулому розіграші оборонець набрав у регулярному чемпіонаті – 8 (1+7) очок у 26 іграх, а у плейоф додав до них один асист у 10-ти матчах.

Киянин Тимур Лапко провів минулий сезон на два фронти: 31 матч, 1 гол, 3 передачі (з урахуванням плейоф) за головну команду "Столичних" та 11 поєдинків за "Крижинку-Кепіталз" у МХЛ.

Нагадаємо, що Київ Кепіталз у семи матчах програв фінальну серію чемпіонату України Кременчуку.

Також повідомлялося, що команда може заявитися у Балтійську лігу.