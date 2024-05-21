НХЛ третій рік поспіль заборонить привозити Кубок Стенлі до Росії

Національна хокейна ліга заборонить в'їзд Кубка Стенлі на територію Росії у разі перемоги представників країни-терористки у турнірі.

Про це повідомив заступник комісіонера НХЛ Білл Дейлі у коментарі росЗМІ ТАСС.

"Чи дозволить ліга російським гравцям клубу, володарям Кубка Стенлі, привезти трофей на батьківщину? У наші нинішні наміри це ніяк не входить. Ні!", — сказав Дейлі.

Зазначимо, що у попередні два роки НХЛ ухвалювала аналогічне рішення. Востаннє кубок на територію Росії привозили у 2021 році.

Вирішальні матчі ліги цього сезону в самому розпалі. У фіналі Західної конференції Едмонтон зіграє із Далласом, у фіналі Східної — Флорида з Нью-Йорком.