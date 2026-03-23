Айлендерс мінімально обіграв Коламбус, вольова перемога Вегаса у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 23 березня
У ніч проти 23 березня відбулося п'ять матчів Національної хокейної ліги.
Айлендерс скромно переміг Коламбус, забивши лише одну шайбу, тоді як Вегас вирвав звитягу у третьому періоді.
В інших трьох поєдинках переможець визначався лише в овертаймах, де кращими були Анагайм, Калгарі та Юта.
НХЛ – регулярний чемпіонат
Айлендерс – Коламбус 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Даллас – Вегас 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Анагайм – Баффало 6:5 ОТ (2:2, 2:0, 1:3, 1:0)
Калгарі – Тампа-Бей 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Юта – Лос-Анджелес 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Нагадаємо, що у минулих матчах регулярного чемпіонату відбулися розгромні перемоги з однаковим рахунком Калгарі, Колорадо й Анагайма.