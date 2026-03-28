Несподівана поразка Баффало та перервана програшна серія Рейнджерс у регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 28 березня
У ніч із 27 на 28 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Після насиченого попереднього ігрового дня цього разу було зіграно тільки два матчі. Обидва вони завершились розгромами.
Детройт несподівано впевнено переграв одного з лідерів Східної конференції Баффало. А Рейнджерс перервали 6-матчеву програшну серію, знищивши Чикаго.
НХЛ – регулярний чемпіонат
28 березня
Баффало – Детройт 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Рейнджерс – Чикаго 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)