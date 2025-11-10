Колорадо в овертаймі дотиснув Ванкувер, Чикаго розгромив Детройт, шоста перемога Анагайма поспіль в НХЛ

Вчора, 9 листопада, в межах регулярного сезону НХЛ розпочалася низка матчів, яка закінчилася сьогодні, 10 листопада.

Ігрова ніч стартувала з домашньої розгромної поразки Детройта у поєдинку з Чикаго. Торонто та Кароліна видали найбільш результативний матч ночі, закинувши дев'ять шайб на двох. Цей успіх повторили Ванкувер та Колорадо, але лідери Заходу щдолали свого супперника тільки в овертаймі.

Варто відзначити впевнену перемогу Анагайма над Вінніпегом, вже шосту поспіль цього сезону, а також "сухий" тріумф Міннесоти у грі проти Калгарі.

НХЛ – регулярний сезон

9-10 листопада

Детройт – Чикаго 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Піттсбург – Лос-Анджелес 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Даллас – Сіетл 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Оттава – Юта 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Торонто – Кароліна 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)

Міннесота – Калгарі 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Анагайм – Вінніпег 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Ванкувер – Колорадо 4:5 ОТ (1:2, 1:0, 2:2, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця західної конференції

