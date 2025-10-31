Детройт у булітах переграв Лос-Анджелес, перша перемога Сан-Хосе в основний час та три овертайми в НХЛ
В ніч на сьогодні, 31 жовтня, в межах регулярного сезону НХЛ пройшли одинадцять матчів.
Переможці одразу трьох із цих ігор визначилися за підсумком овертайму: Бостон обіграв Баффало, Тампа-Бей дотиснула Даллас, а Рейнджерс здолали Едмонтон.
Ще три зустрічі завершилися серією післяматчевих булітів – саме таким чином свої протистояння виграли Оттава, Ванкувер та Детройт.
Варто відзначити першу перемогу Сан-Хосе в основний час цього сезону. "Акули" завдали сенсаційної поразки одному з лідерів Сходу в особі Нью-Джерсі (5:2).
НХЛ – регулярний сезон
31 жовтня
Бостон – Баффало 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)
Оттава – Калгарі 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, по булітам – 2:0)
Тампа-Бей – Даллас 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Філадельфія – Нешвілл 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Кароліна – Айлендерс 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
Вінніпег – Чикаго 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Міннесота – Піттсбург 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Сент-Луїс – Ванкувер 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по булітам – 0:1)
Едмонтон – Рейнджерс 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Сан-Хосе – Нью-Джерсі 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Лос-Анджелес – Детройт 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по булітам – 0:1)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Нагадаємо, що у складі збірної України відбулися кадрові зміни перед листопадовими поєдинками.