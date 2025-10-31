Детройт у булітах переграв Лос-Анджелес, перша перемога Сан-Хосе в основний час та три овертайми в НХЛ

В ніч на сьогодні, 31 жовтня, в межах регулярного сезону НХЛ пройшли одинадцять матчів.

Переможці одразу трьох із цих ігор визначилися за підсумком овертайму: Бостон обіграв Баффало, Тампа-Бей дотиснула Даллас, а Рейнджерс здолали Едмонтон.

Ще три зустрічі завершилися серією післяматчевих булітів – саме таким чином свої протистояння виграли Оттава, Ванкувер та Детройт.

Варто відзначити першу перемогу Сан-Хосе в основний час цього сезону. "Акули" завдали сенсаційної поразки одному з лідерів Сходу в особі Нью-Джерсі (5:2).

НХЛ – регулярний сезон

31 жовтня

Бостон – Баффало 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Оттава – Калгарі 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, по булітам – 2:0)

Тампа-Бей – Даллас 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Філадельфія – Нешвілл 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Кароліна – Айлендерс 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Вінніпег – Чикаго 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Міннесота – Піттсбург 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Сент-Луїс – Ванкувер 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по булітам – 0:1)

Едмонтон – Рейнджерс 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Сан-Хосе – Нью-Джерсі 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Детройт 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по булітам – 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у складі збірної України відбулися кадрові зміни перед листопадовими поєдинками.