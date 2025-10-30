Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Зміни у збірній України: троє гравців Шторма отримали виклики в національну команду

Володимир Варуха — 30 жовтня 2025, 17:19
Зміни у збірній України: троє гравців Шторма отримали виклики в національну команду
Збірна України з хокею

У національній збірній України з хокею відбулися кадрові зміни перед листопадовими поєдинками.

Про це повідомила пресслужба Федерація хокею України.

Замість Олексія Янішевського, Вадима Мазура та Дениса Жеребка до складу команди викликано трьох нападників Шторму – Іллю Криклю, Микиту Сидоренка та Сергія Стецюру.

Найближчим часом українська команда проведе одразу три матчі. Уже 5 листопада підопічні зіграють товариський матч проти збірної Литви.

6 та 7 листопада на них чекають поєдинки Європейського кубку націй – спершу з Литвою, а потім із Румунією. Всі поєдинки також відбудуться у Литві.

Раніше ми повідомляли, хто увійшов до заявки збірної України на матчі у листопаді.

Збірна України з хокею Шторм Одеса

Шторм Одеса

Кременчук взяв реванш у Шторма в чемпіонаті України
Кременчук спробує взяти реванш у Шторму в чемпіонаті України: онлайн-трансляція
Кременчук зазнав першої поразки в чемпіонаті, програвши в овертаймі одеському Шторму
Кременчук зіграє проти Шторму в чемпіонаті України: онлайн-трансляція
Шторм в овертаймі дотиснув Сокіл у матчі чемпіонату України

Останні новини