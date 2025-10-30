Зміни у збірній України: троє гравців Шторма отримали виклики в національну команду
Збірна України з хокею
У національній збірній України з хокею відбулися кадрові зміни перед листопадовими поєдинками.
Про це повідомила пресслужба Федерація хокею України.
Замість Олексія Янішевського, Вадима Мазура та Дениса Жеребка до складу команди викликано трьох нападників Шторму – Іллю Криклю, Микиту Сидоренка та Сергія Стецюру.
Найближчим часом українська команда проведе одразу три матчі. Уже 5 листопада підопічні зіграють товариський матч проти збірної Литви.
6 та 7 листопада на них чекають поєдинки Європейського кубку націй – спершу з Литвою, а потім із Румунією. Всі поєдинки також відбудуться у Литві.
