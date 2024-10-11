Піттсбург розбив Детройт, Сент-Луїс в овертаймі обіграв Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

У ніч з 10 на 11 жовтня відбулося дев'ять матчів регулярного сезону НХЛ.

Зокрема, Піттсбург розгромив Детройт, Бостон здолав Монреаль, а Сент-Луїс в овертаймі обіграв Сан-Хосе, програючи у другому періоді.

НХЛ – регулярний чемпіонат

10-11 жовтня

Баффало – Лос-Анджелес 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Бостон – Монреаль 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Нью-Джерсі – Торонто 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)

Оттава – Флорида 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Айлендерс – Юта 4:5 овертайм (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)

Детройт – Піттсбург 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Міннесота – Коламбус 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Нешвілл – Даллас 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)

Сан-Хосе – Сент-Луїс 4:5 овертайм (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)

Нагадаємо, напередодні Рейнджери Нью-Йорка на виїзді розгромили Піттсбург, Вінніпег розібрався з Едмонтоном, а Калгарі в овертаймі обіграв Ванкувер, програючи по ходу протистояння до третього періоду.