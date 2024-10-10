Калгарі з камбеком здолав Ванкувер, Вінніпег переміг Едмонтон: результати матчів НХЛ

У ніч з 9 на 10 жовтня відбулося п'ять матчів регулярного сезону НХЛ.

Рейнджери Нью-Йорка на виїзді розгромили Піттсбург, Вінніпег з таким самим рахунком (6:0) розібрався з Едмонтоном, а Калгарі в овертаймах обіграв Ванкувер, програючи по ходу протистояння до третього періоду.

НХЛ – регулярний чемпіонат

9-10 жовтня

Монреаль – Торонто 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Піттсбург – Рейнджерс 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Едмонтон - Вінніпег 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Ванкувер - Калгарі 5:6 (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)

Вегас - Колорадо 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)

Нагадаємо, напередодні Сент-Луїс у яскравому стилі закамбечив проти Сіетла, а Флорида здолала Бостон.