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Кінгз призначили тренером фахівця, який вигравав Кубок Стенлі 20 років тому

Руслан Травкін — 10 червня 2026, 03:51
Кінгз призначили тренером фахівця, який вигравав Кубок Стенлі 20 років тому
nhl.com/kings

Клуб Національної хокейної ліги Лос-Анджелес Кінгз оголосив про призначення Пітера Лавіоллета на посаду головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Деталі угоди невказані. 61-річний Лавіолетт замінить Ді Джей Сміта, який очолив команду наприкінці лютого після звільнення Джима Хіллера.

Лавіолетт працює в НХЛ із сезону-2001/02, коли очолив Айлендерс. Після цього тренував Кароліну (2003-2009), Філадельфію (2009-2013), Нешвілл (2014-2020), Вашингтон (2020-2023) та Рейнджерс (2023-2025).

Під його керівництвом Гаррікейнз виграли Кубок Стенлі сезону-2005/06. У 2010 році виводив у фінал Філадельфію, а у 2017 році – Нешвілл.

Пітер має досвід роботи й на міжнародному рівні. У 2004-му привів збірну США до бронзових медалей на ЧС. Через 10 років на Олімпіаді "зірково-смугасті" стали четвертими під його керівництвом.

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