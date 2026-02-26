Українська правда
Вінніпег в овертаймі дотис Ванкувер, Едмонтон програв Анагайму у надрезультативному матчі регулярного чемпіонату НХЛ

Софія Кулай — 26 лютого 2026, 09:04
НХЛ 26 лютого

У ніч з 25-го на 26-те лютого відбулись 8 матчів у рамках Національної хокейної ліги.

Лише одне із протистоянь перейшло в овертайм, у якому Вінніпег вирвав перемогу у Ванкувера. Не менш нервовою вийшла гра, у якій Анагайм здолав Едмонтон, тоді як Даллас оформив впевнену перемогу над Сіетлом.

НХЛ – регулярний чемпіонат
26 лютого

Вашингтон – Філадельфія 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Нью-Джерсі – Баффало 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Тампа-Бей – Торонто 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Даллас – Сіетл 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Юта – Колорадо 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

Ванкувер – Вінніпег 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Вегас 4:6 (1:1, 1:0, 2:5)

Анагайм – Едмонтон 6:5 (1:2, 1:2, 4:1)

Східна конференція
Standings provided by Sofascore
Західна конференція
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що зірковий нападник Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі вибув на чотири тижні через травму, якої він зазнав за збірну Канади на Олімпійських іграх-2026.

