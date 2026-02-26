Вінніпег в овертаймі дотис Ванкувер, Едмонтон програв Анагайму у надрезультативному матчі регулярного чемпіонату НХЛ
У ніч з 25-го на 26-те лютого відбулись 8 матчів у рамках Національної хокейної ліги.
Лише одне із протистоянь перейшло в овертайм, у якому Вінніпег вирвав перемогу у Ванкувера. Не менш нервовою вийшла гра, у якій Анагайм здолав Едмонтон, тоді як Даллас оформив впевнену перемогу над Сіетлом.
НХЛ – регулярний чемпіонат
26 лютого
Вашингтон – Філадельфія 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Нью-Джерсі – Баффало 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Тампа-Бей – Торонто 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Даллас – Сіетл 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Юта – Колорадо 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Ванкувер – Вінніпег 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Лос-Анджелес – Вегас 4:6 (1:1, 1:0, 2:5)
Анагайм – Едмонтон 6:5 (1:2, 1:2, 4:1)
Нагадаємо, що зірковий нападник Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі вибув на чотири тижні через травму, якої він зазнав за збірну Канади на Олімпійських іграх-2026.