Два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади
x.com/NHL
Національна хокейна ліга оголосила, що два матчі регулярного сезону 2025/26 пройдуть у столиці Швеції, Стокгольмі.
Про це повідомила пресслужба НХЛ.
Стокгольмська "Avicii Arena" пройме поєдинки між Піттсбургом і Нешвіллом 14 та 16 листопада в межах Global Series.
Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Стокгольм приймав чотири матчі регулярного чемпіонату.
Сезон-2024/25 стартував матчами між Баффало та Нью-Джерсі в столиці Чехії, Празі. Вони відбулися 4 та 5 жовтня. 1 та 2 листопада Флорида та Даллас провели матчі в місті Тампере, Фінляндія.
Нагадаємо, під час катання на лижах загинув колишній чеських хокеїст Томаш Клоучек.