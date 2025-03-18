Два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади

Національна хокейна ліга оголосила, що два матчі регулярного сезону 2025/26 пройдуть у столиці Швеції, Стокгольмі.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Стокгольмська "Avicii Arena" пройме поєдинки між Піттсбургом і Нешвіллом 14 та 16 листопада в межах Global Series.

WE'RE GOING INTERNATIONAL! 🇸🇪



The Penguins return to Sweden for two regular season games against the Predators on November 14th and 16th for the #NHLGlobalSeries! pic.twitter.com/T8GTx8JWZF — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 18, 2025

Taking the honky tonk GLOBAL 👀 pic.twitter.com/zppiRU5563 — Nashville Predators (@PredsNHL) March 18, 2025

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Стокгольм приймав чотири матчі регулярного чемпіонату.

Сезон-2024/25 стартував матчами між Баффало та Нью-Джерсі в столиці Чехії, Празі. Вони відбулися 4 та 5 жовтня. 1 та 2 листопада Флорида та Даллас провели матчі в місті Тампере, Фінляндія.

Нагадаємо, під час катання на лижах загинув колишній чеських хокеїст Томаш Клоучек.