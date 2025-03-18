Під час катання на лижах загинув колишній гравець Рейнджерс

Колишній чеський хокеїст Томаш Клоучек загинув у 45-річному віці під час катання на лижах.

Про це повідомила пресслужба хокейного клубу Оцеларж. Деталі наводить сайт Isport.blesk.cz.

Томаш відпочивав на одній з гірськолижних баз у Чехії. Під час катання він втратив керування і врізався в електощит.

Незважаючи на те, що Клоучек був у шоломі, він отримав тяжкі травми. Для його евакуації на місце події викликали вертоліт, але колишнього спортсмена медикам не вдалося врятувати.

🕯️ Zasáhla nás smutná zpráva, po tragické nehodě zemřel Tomáš Klouček. Za Oceláře odehrál řízný obránce celkem 90 zápasů. Rodině a nejbližším přejeme hodně sil. Upřímnou soustrast 🖤 pic.twitter.com/S2rt7QS22I — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) March 17, 2025

Клоучек на початку 00-х грав за Рейнджерс, Нешвілл та Атланту в НХЛ. Загалом провів 119 матчів і закинув 7 шайб. Також грав за клуби АХЛ, Барис (Казахстан) та Епіналь (Францію). Більшість кар'єри Томаш провів на батьківщині.

Нагадаємо, помер японський гімнаст Акінорі Накаяма, який здобув шість золотих медалей на двох Олімпіадах.