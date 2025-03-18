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Під час катання на лижах загинув колишній гравець Рейнджерс

Руслан Травкін — 18 березня 2025, 13:30
Під час катання на лижах загинув колишній гравець Рейнджерс
Томаш Клоучек
x.com/hcocelaricz

Колишній чеський хокеїст Томаш Клоучек загинув у 45-річному віці під час катання на лижах.

Про це повідомила пресслужба хокейного клубу Оцеларж. Деталі наводить сайт Isport.blesk.cz.

Томаш відпочивав на одній з гірськолижних баз у Чехії. Під час катання він втратив керування і врізався в електощит.

Незважаючи на те, що Клоучек був у шоломі, він отримав тяжкі травми. Для його евакуації на місце події викликали вертоліт, але колишнього спортсмена медикам не вдалося врятувати.

Клоучек на початку 00-х грав за Рейнджерс, Нешвілл та Атланту в НХЛ. Загалом провів 119 матчів і закинув 7 шайб. Також грав за клуби АХЛ, Барис (Казахстан) та Епіналь (Францію). Більшість кар'єри Томаш провів на батьківщині.

Нагадаємо, помер японський гімнаст Акінорі Накаяма, який здобув шість золотих медалей на двох Олімпіадах. 

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