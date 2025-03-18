Під час катання на лижах загинув колишній гравець Рейнджерс
Колишній чеський хокеїст Томаш Клоучек загинув у 45-річному віці під час катання на лижах.
Про це повідомила пресслужба хокейного клубу Оцеларж. Деталі наводить сайт Isport.blesk.cz.
Томаш відпочивав на одній з гірськолижних баз у Чехії. Під час катання він втратив керування і врізався в електощит.
Незважаючи на те, що Клоучек був у шоломі, він отримав тяжкі травми. Для його евакуації на місце події викликали вертоліт, але колишнього спортсмена медикам не вдалося врятувати.
Клоучек на початку 00-х грав за Рейнджерс, Нешвілл та Атланту в НХЛ. Загалом провів 119 матчів і закинув 7 шайб. Також грав за клуби АХЛ, Барис (Казахстан) та Епіналь (Францію). Більшість кар'єри Томаш провів на батьківщині.
Нагадаємо, помер японський гімнаст Акінорі Накаяма, який здобув шість золотих медалей на двох Олімпіадах.