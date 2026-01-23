Бостон здолав Вегас, Едмонтон розгромно поступився Піттсбургу в НХЛ

У ніч з 22 на 23 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Коламбус завдяки шайбі Веренскі мінімально переграв Даллас, Піттсбург розгромив Едмонто, а ще два матчі завершились у булітах: перемоги святкуали Чикаго та Флорида.

НХЛ – регулярний чемпіонат

23 січня

Бостон – Вегас 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)

Кароліна – Чикаго 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:2 Б)

Коламбус – Даллас 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Монреаль – Баффало 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Вінніпег – Флорида 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:2 Б)

Нешвілл – Оттава 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Едмонтон – Піттсбург 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Міннесота – Детройт 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0 ОТ)

Напередодні Юта дотисла Філадельфію в овертаймі, а Піттсбург розгромив Калгарі.