Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Бостон здолав Вегас, Едмонтон розгромно поступився Піттсбургу в НХЛ

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 07:48
Бостон здолав Вегас, Едмонтон розгромно поступився Піттсбургу в НХЛ

У ніч з 22 на 23 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Коламбус завдяки шайбі Веренскі мінімально переграв Даллас, Піттсбург розгромив Едмонто, а ще два матчі завершились у булітах: перемоги святкуали Чикаго та Флорида.

НХЛ – регулярний чемпіонат
23 січня

Бостон – Вегас 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)

Кароліна – Чикаго 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:2 Б)

Коламбус – Даллас 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Монреаль – Баффало 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Вінніпег – Флорида 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:2 Б)

Нешвілл – Оттава 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Едмонтон – Піттсбург 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Міннесота – Детройт 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0 ОТ)

Напередодні Юта дотисла Філадельфію в овертаймі, а Піттсбург розгромив Калгарі.

Міннесота Нешвілл НХЛ Піттсбург Даллас Старз

Міннесота

10 шайб від Бостона, Тампа-Бей розгромила Філадельфію, Нешвілл поступився Чикаго в НХЛ
Тампа-Бей розгромила Калгарі, Анахайм в результативному матчі поступився Ванкуверу в НХЛ
Анагайм переміг Даллас у матчі з дванадцятьма шайбами, Бостон в овертаймі здолав Оттаву в НХЛ
Оттава рознесла Вашингтон, Юта не помітила Міннесоту, Детройт та Сент-Луїс закинули десять шайб на двох в НХЛ
Баффало переграв Детройт, Нью-Джерсі без проблем здолав Міннесоту в НХЛ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік