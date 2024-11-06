Гравця Сент-Луїса винесли на ношах після влучання шайби в шию

У матчі НХЛ між Сент-Луїсом і Тампою-Бей шайба влучила у шию гравцю господарів Ділану Голловею.

Сталося це після того, як форвард Лайтнінг Нік Пол хотів завдати удару.

Dylan Holloway took a puck to neck area and left game on stretcher. Hope he's okay. 👏

pic.twitter.com/NHXe5P1ayj — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 6, 2024

Голловей дограв зміну, Блюз навіть встигли провести атаку. Потім Діллан пішов на лаву запасних, де втратив свідомість.

Далі камери вихоплюють лише момент, як Ділана на ношах несуть у роздягальню шість співробітників команди. Після цього судді призупинили гру на декілька хвилин.

Як повідомив клуб, хокеїста було доставлено до лікарні для подальшого спостереження. Він перебував у стабільному стані.