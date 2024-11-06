Гравця Сент-Луїса винесли на ношах після влучання шайби в шию
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У матчі НХЛ між Сент-Луїсом і Тампою-Бей шайба влучила у шию гравцю господарів Ділану Голловею.
Сталося це після того, як форвард Лайтнінг Нік Пол хотів завдати удару.
Голловей дограв зміну, Блюз навіть встигли провести атаку. Потім Діллан пішов на лаву запасних, де втратив свідомість.
Далі камери вихоплюють лише момент, як Ділана на ношах несуть у роздягальню шість співробітників команди. Після цього судді призупинили гру на декілька хвилин.
Як повідомив клуб, хокеїста було доставлено до лікарні для подальшого спостереження. Він перебував у стабільному стані.