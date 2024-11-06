Лос-Анджелес розгромив Міннесоту, Тампа-Бей поступилася Сент-Луїсу в регулярному чемпоінаті НХЛ

У ніч з 5 на 6 листопада відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Лос-Анджелес здобув упевнену перемогу над Міннесотою в матчі лідерів Західної конференції. У серії післяматчевих булітів Айлендерс обіграв Піттсбург.

Також два поєдинки завершилися в овертаймі. Калгарі дотис Монреаль, а Сан-Хосе переграв Коламбус.

НХЛ – регулярний чемпіонат

6 листопада

Баффало – Оттава 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Кароліна – Філадельфія 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Монреаль – Калгарі 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Торонто – Бостон 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Айлендерс – Бостон 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Вінніпег – Юта 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Міннесота – Лос-Анджелес 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Сент-Луїс – Тампа-Бей 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Колорадо – Сіетл 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Анагайм – Ванкувер 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Сан-Хосе – Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокейної асоціації (IIHF) хоче запропонувати впровадити новий формат хокею 3x3 на зимових Олімпійських іграх-2030, які пройдуть в Ліоні.