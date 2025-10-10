Міннесота не помітила Сент-Луїс, Флорида переграла Філадельфію в НХЛ
У ніч на 10 жовтня в межах регулярного сезону Національної хокейної ліги відбулося чотирнадцять матчів.
Одразу три гри можуть похвалитися статусом найрезультативнішої завдяки дев'яти закинутим шайбам: Тампа-Бей поступилася Оттаві (4:5), Кароліна здолала Нью-Джерсі (6:3), а Даллас на виїзді переграв Вінніпег (5:4).
Найбільш однобоким стало протистояння Сент-Луїса та Міннесоти, яке завершилося розгромною сухою перемогою Вайлд (5:0). Два з чотирнадцяти матчів визначили переможця в овертаймі: Бостон дотиснув Чикаго (4:3), у той час як Сан-Хосе програв Вегасу з аналогічним рахунком 3:4.
НХЛ – регулярний сезон
10 жовтня
Баффало – Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Бостон – Чикаго 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Детройт – Монреаль 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Піттсбург – Айлендерс 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Тампа-Бей – Оттава 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Флорида – Філадельфія 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Кароліна – Нью-Джерсі 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Вінніпег – Даллас 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Нешвілл – Коламбус 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Сент-Луїс – Міннесота 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Колорадо – Юта 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Ванкувер – Калгарі 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Сан-Хосе – Вегас 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Сіетл – Анагайм 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Нагадаємо, що вчора, 9 жовтня, пройшли попередні чотири матчі нового регулярного сезону НХЛ.