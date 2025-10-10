Українська правда
Міннесота не помітила Сент-Луїс, Флорида переграла Філадельфію в НХЛ

Олексій Погорелов — 10 жовтня 2025, 08:48
У ніч на 10 жовтня в межах регулярного сезону Національної хокейної ліги відбулося чотирнадцять матчів.

Одразу три гри можуть похвалитися статусом найрезультативнішої завдяки дев'яти закинутим шайбам: Тампа-Бей поступилася Оттаві (4:5), Кароліна здолала Нью-Джерсі (6:3), а Даллас на виїзді переграв Вінніпег (5:4).

Найбільш однобоким стало протистояння Сент-Луїса та Міннесоти, яке завершилося розгромною сухою перемогою Вайлд (5:0). Два з чотирнадцяти матчів визначили переможця в овертаймі: Бостон дотиснув Чикаго (4:3), у той час як Сан-Хосе програв Вегасу з аналогічним рахунком 3:4.

НХЛ – регулярний сезон
10 жовтня

Баффало – Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Бостон – Чикаго 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Детройт – Монреаль 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Піттсбург – Айлендерс 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Тампа-Бей – Оттава 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)

Флорида – Філадельфія 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Кароліна – Нью-Джерсі 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Вінніпег – Даллас 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)

Нешвілл – Коламбус 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Сент-Луїс – Міннесота 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Колорадо – Юта 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Ванкувер – Калгарі 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

Сан-Хосе – Вегас 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Сіетл – Анагайм 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 9 жовтня, пройшли попередні чотири матчі нового регулярного сезону НХЛ.

НХЛ

