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Брудний удар у голову: НХЛ покарала гравця Торонто тривалою дискваліфікацією

Руслан Травкін — 18 листопада 2024, 21:14
Брудний удар у голову: НХЛ покарала гравця Торонто тривалою дискваліфікацією
Дарнелл Нерс
Скріншот

Гравець Торонто Мейпл Ліфс Райан Рівз отримав від дисциплінарної комісії Національної хокейної ліги дискваліфікацію на 5 матчів за брудні дії під час гри проти Едмонтона.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Рівз на початку другого періоду грубо врізався плечем у хокеїста Ойлерз Дарнелла Нерса. Останній від удару впав на лід, а на його обличчі з'явилася кров. Рефері відразу покарали Рівза вилученням.

Дискваліфікація стала для 37-річного гравця 4-ою у кар'єрі. За умовами колективної угоди, з його зарплати заберуть 35 тисяч доларів. Гроші підуть у фонд невідкладної допомоги гравцям.

Нагадаємо, з результатами ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.

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