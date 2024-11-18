Брудний удар у голову: НХЛ покарала гравця Торонто тривалою дискваліфікацією

Гравець Торонто Мейпл Ліфс Райан Рівз отримав від дисциплінарної комісії Національної хокейної ліги дискваліфікацію на 5 матчів за брудні дії під час гри проти Едмонтона.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Рівз на початку другого періоду грубо врізався плечем у хокеїста Ойлерз Дарнелла Нерса. Останній від удару впав на лід, а на його обличчі з'явилася кров. Рефері відразу покарали Рівза вилученням.

Дискваліфікація стала для 37-річного гравця 4-ою у кар'єрі. За умовами колективної угоди, з його зарплати заберуть 35 тисяч доларів. Гроші підуть у фонд невідкладної допомоги гравцям.

Нагадаємо, з результатами ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.