Торонто звільнив головного тренера Фрейзера

Клуб МЛС Торонто припинив співпрацю з головним тренером Робіном Фрейзером, який очолював команду з 10 січня 2025 року.

Про це йдеться на сайті команди.

Генеральний менеджер клубу Джейсон Ернандес пояснив кадрове рішення незадовільними результатами та необхідністю змінити тренерський підхід.

"Від імені клубу хочу дякувати Робіну за його пристрасть та відданість, які він демонстрував у Торонто протягом останніх двох років. На жаль, результати команди не відповідали нашим очікуванням від цього складу, тому було вирішено, що колективу потрібен новий голос для переходу на наступний рівень. Ми негайно розпочинаємо ретельний пошук нового головного тренера, аби збудувати команду, яка стабільно претендуватиме на високі місця", – розповів Ернандес.

Разом із наставником клуб залишили й члени його тренерського штабу: Ніл Емблен, Волде Гарріс та Джейс Кім.

Під керівництвом Фрейзера канадський клуб провів у МЛС 68 матчів, здобувши 15 перемог, 27 разів зігравши внічию та зазнавши 26 поразок.

Напередодні повідомлялося, що північноамериканська футбольна ліга МЛС перейде на систему календаря "осінь-весна" за європейським зразком.